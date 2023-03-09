円上昇、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月09日18時16分
【ロンドン時事】９日朝のロンドン外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円３５～４５銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
円上昇、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月09日18時16分
【ロンドン時事】９日朝のロンドン外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円３５～４５銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
円上昇、１３６円台前半 ロンドン外為(03/09 18:16)
半導体装置、オランダも輸出規制へ 中国念頭、米国と足並み(03/09 18:13)
ザポロジエ原発、外部電源喪失 ロシアが各地攻撃、５人死亡―ウクライナ(03/09 17:52)
米共和上院トップが入院(03/09 15:33)
英、ノルウェーに基地設置 北極圏でロシアとにらみ合い(03/09 15:22)
米英豪、１３日に首脳会談 ＡＵＫＵＳで連携強化(03/09 14:48)
名門サッカークラブ、５千万円を誤送金 同姓同名の男性へ―ブラジル(03/09 14:41)
首都国際空港で４４億円強奪未遂 銃撃戦で２人死亡―チリ(03/09 14:29)
暗号資産関連の米銀行清算 ＦＴＸ破綻余波(03/09 14:29)
ハリコフで街灯復活 侵攻下、１年以上の暗闇―ウクライナ(03/09 13:32)
穀物輸出「決定的に重要」 ウクライナ大統領と会談―国連総長(03/09 13:32)
オデッサ、ハリコフで攻撃 エネルギー施設被害、停電発生―ウクライナ(03/09 12:15)
２月の中国物価、１．０％上昇 春節後に需要低迷(03/09 12:00)
Ｇ７、鉱物資源の調達網構築へ 「脱中国依存」狙う―米紙報道(03/09 10:26)
警察が差別的取り締まり 司法省が報告書―米ケンタッキー州(03/09 10:17)
「全ての人をオンラインに」 国際女性デーで国連イベント(03/09 07:53)
ＮＹ円、１３７円台前半(03/09 07:52)
２日連続で抗議デモ 催涙ガスで鎮圧図る―ジョージア(03/09 07:48)
ＮＹ株続落、５８ドル安 米利上げ長期化懸念(03/09 07:22)
０．５％利上げ「決めていない」 指標踏まえ判断―米ＦＲＢ議長(03/09 07:11)
福島の子に寄り添い教壇に 「震災の経験、世界に伝えて」―英出身の外国語指導助手２人・東日本大震災１２年(03/09 07:08)
ウィズコロナでも取材規制継続 記者を「隔離」、ＰＣＲ検査―中国全人代(03/09 07:07)
沈黙する「英雄都市」 隠されるコロナの記憶―中国・武漢(03/09 07:06)
カナダ中銀、利上げ停止 ９会合ぶり、インフレ緩和で(03/09 06:54)
ＴｉｋＴｏｋは「安保上の脅威」 米情報トップ、議会で証言(03/09 06:36)
米景気「若干拡大」 判断引き上げ―ＦＲＢ報告(03/09 06:33)
「親プーチン」集会、芝傷める サッカーの競技場変更(03/09 06:14)
ＷＨＯ、葛西氏を解任 「不当行為」認定(03/09 06:12)
ＮＹ株、もみ合い(03/09 03:55)
ＮＹ円、１３７円近辺(03/09 03:54)
ウォール・ストリート・ジャーナル