【ロンドン時事】９日朝のロンドン外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円３５～４５銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。