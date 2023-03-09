デンソーは９日、福島県にある子会社の工場で水素を製造して利用する実証実験を今月中に開始すると発表した。トヨタ自動車と共同で行う。水素の製造から利用まで一連の仕組みを構築し、２０２５年度内をめどに他の工場への展開を目指す。