国内では９日、新たに９８３３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１７００人減少した。新たな死者は５６人。重症者は１２４人で前日から４人減った。

東京都では、新たに７９４人の感染を確認。新規感染者は前週の木曜日と比べ約１５０人減った。新たな死者は４人。都基準による重症者は８人で、前日と同じだった。