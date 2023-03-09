衆院、検査官人事など同意
2023年03月09日16時21分
衆院は９日の本会議で、会計検査院検査官に挽文子一橋大大学院教授を充てるなど１２機関３１人の国会同意人事案を可決した。この中には日銀の正副総裁候補３人が含まれる。参院でも１０日の本会議で採決され、承認される見通し。
衆院、検査官人事など同意
2023年03月09日16時21分
衆院は９日の本会議で、会計検査院検査官に挽文子一橋大大学院教授を充てるなど１２機関３１人の国会同意人事案を可決した。この中には日銀の正副総裁候補３人が含まれる。参院でも１０日の本会議で採決され、承認される見通し。
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