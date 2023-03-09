１７８円高の２万８６２３円１５銭 ９日の平均株価
2023年03月09日15時09分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６２３円１５銭と前日終値比１７８円９６銭高で終わった。出来高は概算で１２億３００万株。
１７８円高の２万８６２３円１５銭 ９日の平均株価
2023年03月09日15時09分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６２３円１５銭と前日終値比１７８円９６銭高で終わった。出来高は概算で１２億３００万株。
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