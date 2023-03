サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 教育・科学・文化の未来に関する国際組織フォーラム(FESCIOF)は、リヤドでの初開催を成功裏に終えました。アラブ連盟教育文化科学機関(ALECSO)、イスラム世界教育科学文化機関(ICESCO)、国連教育科学文化機関(UNESCO)のほか、100以上の国際組織が参加し、協力の力を生かして、教育、科学、文化の分野における国際組織の未来に有意義な影響を促進します。

(from left to right) H.E. Mohamed Ould Amar, Director General, ALECSO, H.E. Dr. Salim Al Malik, ICESCO and Costanza Farina, Director, Regional Bureau for Education in the Arab States – UNESCO Representative to Lebanon and Syria (Photo: AETOSWire)