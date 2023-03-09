【北京時事】中国国家統計局が９日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．０％上昇した。伸び率は前月の２．１％から大幅に鈍化。春節（旧正月）連休後に食品やサービスの需要が低迷したことが影響した。

２月の食品価格は２．６％上昇となり、伸び率は前月の６．２％から急減速。旅行も３．０％と前月（１１．２％）から大幅に減速した。