２月の中国物価、１．０％上昇 春節後に需要低迷
2023年03月09日12時00分
【北京時事】中国国家統計局が９日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．０％上昇した。伸び率は前月の２．１％から大幅に鈍化。春節（旧正月）連休後に食品やサービスの需要が低迷したことが影響した。
２月の食品価格は２．６％上昇となり、伸び率は前月の６．２％から急減速。旅行も３．０％と前月（１１．２％）から大幅に減速した。
２月の中国物価、１．０％上昇 春節後に需要低迷
2023年03月09日12時00分
【北京時事】中国国家統計局が９日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．０％上昇した。伸び率は前月の２．１％から大幅に鈍化。春節（旧正月）連休後に食品やサービスの需要が低迷したことが影響した。
２月の食品価格は２．６％上昇となり、伸び率は前月の６．２％から急減速。旅行も３．０％と前月（１１．２％）から大幅に減速した。
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