１６０円高の２万８６０４円５６銭 ９日午前の平均株価
2023年03月09日11時41分
９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６０４円５６銭と前日終値比１６０円３７銭高で終わった。出来高は概算で６億１１００万株。
１６０円高の２万８６０４円５６銭 ９日午前の平均株価
2023年03月09日11時41分
９日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８６０４円５６銭と前日終値比１６０円３７銭高で終わった。出来高は概算で６億１１００万株。
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