米ミシガン州ゲールズバーグ--(BUSINESS WIRE)-- -- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業のイートンは本日、3月14~18日にラスベガスで開催される建設見本市のCONEXPO-CON/AGGで、電動および内燃機関の建設車両とオフハイウエー車両で使用される電源コネクターと電源端子の製品ラインを展示すると発表しました。

Royal Power Solutions large LP12, LP16 and RD14 terminals are designed for vehicles typically used in construction and off-highway fields. (Photo: Business Wire)