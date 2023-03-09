ハリントンら殿堂入り ゴルフ
2023年03月09日11時24分
【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）時事】世界ゴルフ殿堂は８日、男子メジャー大会３勝のパドレイグ・ハリントン（５１）＝アイルランド＝ら５人と、米女子ツアー創設グループが殿堂入りすると発表した。
キャシー・ウィットワースさん死去 ８３歳、ツアー最多８８勝―米女子ゴルフ
式典は２０２４年６月１０日に、男子メジャー大会の全米オープン開催に合わせてノースカロライナ州パインハーストのパインハースト・リゾートで行われる。
ハリントンら殿堂入り ゴルフ
2023年03月09日11時24分
【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）時事】世界ゴルフ殿堂は８日、男子メジャー大会３勝のパドレイグ・ハリントン（５１）＝アイルランド＝ら５人と、米女子ツアー創設グループが殿堂入りすると発表した。
キャシー・ウィットワースさん死去 ８３歳、ツアー最多８８勝―米女子ゴルフ
式典は２０２４年６月１０日に、男子メジャー大会の全米オープン開催に合わせてノースカロライナ州パインハーストのパインハースト・リゾートで行われる。
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