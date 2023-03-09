Ｇ７、鉱物資源の調達網構築へ 「脱中国依存」狙う―米紙報道
2023年03月09日10時26分
【ワシントン時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは８日、日米欧の先進７カ国（Ｇ７）が電気自動車（ＥＶ）やハイテク製品に使われるレアアース（希土類）など重要鉱物資源のサプライチェーン（調達・供給網）の構築を視野に入れていると報じた。多くの鉱物資源で世界最大規模の生産を誇る中国に対抗する狙いだ。
日本が議長国を務める５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で議題になる可能性もある。
Ｇ７、鉱物資源の調達網構築へ 「脱中国依存」狙う―米紙報道
2023年03月09日10時26分
【ワシントン時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは８日、日米欧の先進７カ国（Ｇ７）が電気自動車（ＥＶ）やハイテク製品に使われるレアアース（希土類）など重要鉱物資源のサプライチェーン（調達・供給網）の構築を視野に入れていると報じた。多くの鉱物資源で世界最大規模の生産を誇る中国に対抗する狙いだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル