サッカー欧州チャンピオンズリーグ（８日、ドイツ・ミュンヘンほか）
2023年03月09日09時36分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第２戦
バイエルン ２ ０―０ ０ パリサンジ
ミュンヘン ２―０ ェルマン
（ドイツ） （フランス）
（２戦合計３―０でバイエルンミュンヘンが準々決勝進出）
トットナム ０ ０―０ ０ ＡＣミラン
（イングラ ０―０ （イタリア）
ンド）
（２戦合計１―０でＡＣミランが準々決勝進出）
（時事）
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（８日、ドイツ・ミュンヘンほ…
2023年03月09日09時36分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第２戦
バイエルン ２ ０―０ ０ パリサンジ
ミュンヘン ２―０ ェルマン
（ドイツ） （フランス）
（２戦合計３―０でバイエルンミュンヘンが準々決勝進出）
トットナム ０ ０―０ ０ ＡＣミラン
（イングラ ０―０ （イタリア）
ンド）
（２戦合計１―０でＡＣミランが準々決勝進出）
（時事）
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