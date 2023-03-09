【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、積極的な米金融引き締めへの警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１３７円台前半を中心に推移した。午後５時現在は１３７円３１～４１銭と、前日同時刻比２１銭の円安・ドル高。