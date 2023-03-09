【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受けて米利上げ長期化への懸念が高まる中、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５８．０６ドル安の３万２７９８．４０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４５．６７ポイント高の１万１５７６．００で引けた。