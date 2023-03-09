【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は８日公表した全米１２地区の連銀景況報告（ベージュブック）で、国内の経済活動が今年初めに「若干拡大した」との見解を示した。１月の前回報告の「ほぼ横ばい」から景況判断を引き上げた。

一方で報告は、先行き不透明感が強く、調査対象企業は「今後数カ月、経済状況がそれほど改善しないと見込んでいる」と指摘した。