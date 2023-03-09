【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ加速観測の強まりを受けた円売り・ドル買いの流れが一服し、円相場は１ドル＝１３７円近辺で推移した。午前９時現在は１３６円９０銭～１３７円００銭と、前日午後５時比２０銭の円高・ドル安。