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習氏、軍の戦略能力向上を指示　中国全人代

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習氏、軍の戦略能力向上を指示　中国全人代

2023年03月08日21時38分

中国の習近平国家主席＝６日、北京（ＥＰＡ時事）

中国の習近平国家主席＝６日、北京（ＥＰＡ時事）

　【北京時事】中国の習近平国家主席（中央軍事委員会主席）は８日、全国人民代表大会（全人代）の軍分科会に出席し、国際競争の優位性確保に向け、「新興分野の戦略能力の向上を加速」するよう指示した。ハイテク分野で競争が激化する米国を念頭に、科学技術の「自立自強」やサプライチェーンの強化も訴えた。国営中央テレビが伝えた。

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