【ロンドン時事】８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、前日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受け、米国の利上げペースが加速するとの見方から円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３７円台前半に下落した。正午現在は１３７円２０～３０銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。