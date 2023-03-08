Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＥ組第１節・京都―Ｇ大阪
2023年03月08日21時20分
▽サンガＳ
ガンバ大阪 ３ ２―１ １ 京都サンガＦＣ
勝点３ １―０ 勝点０
▽得点者【Ｇ】福田、ダワン、石毛【京】山崎
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＥ組第１節・京都―Ｇ大阪
2023年03月08日21時20分
▽サンガＳ
ガンバ大阪 ３ ２―１ １ 京都サンガＦＣ
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