旭化成、２０年ぶり最終赤字に 最大の１０５０億円、電池事業減損―２３年３月期
2023年03月08日21時17分
旭化成は８日、２０２３年３月期連結純損益の見通しを下方修正し、１０５０億円の赤字（従来予想は７００億円の黒字）に転落すると発表した。最終赤字は０３年３月期以来２０年ぶりで、赤字額は過去最大。１５年に買収した米子会社の電池関連事業で１８５０億円の減損損失を計上する。
旭化成、２０年ぶり最終赤字に 最大の１０５０億円、電池事業減…
2023年03月08日21時17分
旭化成は８日、２０２３年３月期連結純損益の見通しを下方修正し、１０５０億円の赤字（従来予想は７００億円の黒字）に転落すると発表した。最終赤字は０３年３月期以来２０年ぶりで、赤字額は過去最大。１５年に買収した米子会社の電池関連事業で１８５０億円の減損損失を計上する。
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