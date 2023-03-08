中国便、４倍に拡充 コロナ後の需要増見込む―日航
2023年03月08日21時08分
【北京時事】日本航空は８日、夏ダイヤが始まる２６日から中国路線を現在の約４倍となる週５２往復へ大幅に拡充すると発表した。全日本空輸も増便する方向だ。日中は新型コロナウイルス感染防止の水際対策を緩和しており、増加が見込まれる旅客需要を取り込む考え。
増便するのは、成田・羽田の両空港と北京や上海を結ぶ路線。５月からは、中部―天津線、関西―上海浦東線も再開する予定だ。
中国便、４倍に拡充 コロナ後の需要増見込む―日航
2023年03月08日21時08分
【北京時事】日本航空は８日、夏ダイヤが始まる２６日から中国路線を現在の約４倍となる週５２往復へ大幅に拡充すると発表した。全日本空輸も増便する方向だ。日中は新型コロナウイルス感染防止の水際対策を緩和しており、増加が見込まれる旅客需要を取り込む考え。
増便するのは、成田・羽田の両空港と北京や上海を結ぶ路線。５月からは、中部―天津線、関西―上海浦東線も再開する予定だ。
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