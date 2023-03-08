日医工、第三者割当増資完了 ２９日上場廃止、ファンド傘下で再建へ
2023年03月08日20時40分
経営再建中の後発医薬品（ジェネリック）大手、日医工は８日、独立系投資ファンド、ジェイ・ウィル・パートナーズが管理する合同会社を割当先とする第三者割当増資で２００億円の払い込みを受けたと発表した。投資ファンド傘下で２０２６年３月期までに債務超過の解消を目指す。東証プライム市場の日医工株式は整理銘柄に指定され、２９日付で上場廃止となる予定。
日医工、第三者割当増資完了 ２９日上場廃止、ファンド傘下で再…
2023年03月08日20時40分
経営再建中の後発医薬品（ジェネリック）大手、日医工は８日、独立系投資ファンド、ジェイ・ウィル・パートナーズが管理する合同会社を割当先とする第三者割当増資で２００億円の払い込みを受けたと発表した。投資ファンド傘下で２０２６年３月期までに債務超過の解消を目指す。東証プライム市場の日医工株式は整理銘柄に指定され、２９日付で上場廃止となる予定。
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