円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年03月08日18時24分
【ロンドン時事】８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、前日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受け、米国の利上げペースが加速するとの見方からドル買い・円売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円５５～６５銭と、前日午後４時比８０銭の円安・ドル高。
円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年03月08日18時24分
【ロンドン時事】８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、前日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受け、米国の利上げペースが加速するとの見方からドル買い・円売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円５５～６５銭と、前日午後４時比８０銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
世界各地でデモ 国連総長、権利進展に危機感―国際女性デー(03/08 18:45)
尹大統領派が新代表 脱北の元公使も指導部に―韓国与党(03/08 18:41)
円、１３７円台後半 ロンドン外為(03/08 18:24)
台湾総統と会談の意向 訪台意欲も再度強調―米下院議長(03/08 18:17)
ウクライナへの武器輸出反対 「法順守」強調―スイス大統領(03/08 17:46)
要衝バフムトの「東部制圧」 ロシア軍事会社が主張―ウクライナ(03/08 17:44)
ウクライナ侵攻支える女性称賛 「戦時色」強め恒例演説―ロシア大統領(03/08 17:16)
豪配備の原潜、共同開発も ＡＵＫＵＳ首脳が来週会談(03/08 15:57)
女性の命や権利保護訴える 国連安保理で公開討論(03/08 14:32)
シリアの連盟復帰「時期尚早」 アラブ諸国接近でも―サウジ外相(03/08 14:31)
ＷＨＯ高官、リハビリ設備の不足訴える ウクライナで多数が複雑損傷(03/08 14:30)
児童婚摘発、３０００人逮捕 支持・抗議、入り乱れる―インド(03/08 13:33)
中国に行動求める 新疆で「深刻な懸念」―国連人権弁務官(03/08 13:33)
ＡＩが政府「名誉顧問」に ネットの声から課題抽出―ルーマニア(03/08 13:32)
大統領訪米機に核抑止強化 クアッド部会参加も加速―韓国(03/08 12:09)
景気後退懸念強まる 利上げ長期化を警戒―米市場(03/08 10:18)
女性の働きやすさ、日本はワースト２位 北欧が上位独占―英誌ランキング(03/08 09:54)
プライス報道官が今月退任 米国務省(03/08 09:12)
米、早期警戒機５機の売却承認 日本に総額１９００億円(03/08 09:10)
ＴｉｋＴｏｋ禁止へ新法案 バイデン政権も支持―米上院(03/08 09:04)
アイフォーン１４にイエロー １４日発売、６色展開に(03/08 08:47)
家事２５年分は３０００万円 離婚した夫に支払い命令―スペイン裁判所(03/08 08:08)
米国人４人拉致、２人殺害される 麻薬カルテルが敵対組織と誤認か―メキシコ(03/08 07:42)
ＮＹ円、１３７円台前半(03/08 07:38)
ＮＹダウ反落、５７４ドル安 米利上げ加速を警戒(03/08 07:35)
次世代にも打撃 ウクライナ破壊を非難―国連(03/08 07:13)
要衝の攻防、消耗戦か 包囲進めるロシアに痛手―米研究所(03/08 07:08)
保守と革新、割れる評価 徴用工解決策「苦肉の策」「屈辱」―韓国(03/08 07:08)
「戦狼」否定も強硬発言 元報道官の弁舌披露―中国外相(03/08 07:08)
衛生、医療で大きな困難 被災のシリア反体制派地域―トルコ大地震(03/08 07:07)
ウォール・ストリート・ジャーナル