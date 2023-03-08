【ロンドン時事】８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、前日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受け、米国の利上げペースが加速するとの見方からドル買い・円売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円５５～６５銭と、前日午後４時比８０銭の円安・ドル高。