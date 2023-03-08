国内では８日、新たに１万１７２２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２１００人減少した。新たな死者は６３人。重症者は１２８人で前日から４人増えた。

都道府県別の新規感染者は、東京９２６人、大阪６４１人、愛知５８０人、福岡５３６人など。

東京都の新規感染者は前週の水曜日と比べ約１００人減った。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。