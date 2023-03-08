国内感染、新たに１万１７２２人 前週比２１００人減―新型コロナ
2023年03月08日19時16分
国内では８日、新たに１万１７２２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２１００人減少した。新たな死者は６３人。重症者は１２８人で前日から４人増えた。
都道府県別の新規感染者は、東京９２６人、大阪６４１人、愛知５８０人、福岡５３６人など。
東京都の新規感染者は前週の水曜日と比べ約１００人減った。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
国内感染、新たに１万１７２２人 前週比２１００人減…
2023年03月08日19時16分
国内では８日、新たに１万１７２２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約２１００人減少した。新たな死者は６３人。重症者は１２８人で前日から４人増えた。
都道府県別の新規感染者は、東京９２６人、大阪６４１人、愛知５８０人、福岡５３６人など。
東京都の新規感染者は前週の水曜日と比べ約１００人減った。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
街角景気、４カ月ぶり改善 「緩やかに持ち直し」―２月(03/08 19:52)
国内感染、新たに１万１７２２人 前週比２１００人減―新型コロナ(03/08 19:16)
法廷マスク、個人判断に 最高裁(03/08 18:53)
２月の物価高倒産、最多更新 ８カ月連続、５３件―民間調査会社(03/08 16:45)
コロナ薬「ゾコーバ」を保険適用 市場拡大見据え特例ルールも―中医協(03/08 11:14)
衛生、医療で大きな困難 被災のシリア反体制派地域―トルコ大地震(03/08 07:07)
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断(03/07 20:15)
国内感染、新たに１万２３１２人 前週比２７００人減―新型コロナ(03/07 18:59)
中国輸出、６．８％減と不振 輸入も大幅マイナス―１～２月(03/07 18:41)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインの項目削除―ＪＲ東などは呼び掛け終了(03/07 18:40)
コロナ特措法改正案、衆院審議入り 首相権限強化、「統括庁」創設(03/07 17:39)
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインから項目削除へ―新型コロナ(03/07 14:49)
ワクチン、高齢者は５月８日から １２歳以上は一時終了―新型コロナ・厚労省(03/07 12:54)
中国経済に深い傷痕 倒産や失業、成長の重荷―ゼロコロナ終了３カ月(03/07 07:06)
百貨店４社、マスク「客判断」 イオンも、従業員は着用継続―新型コロナ(03/06 19:50)
国内感染、新たに４１５０人 前週比１０００人減―新型コロナ(03/06 19:17)
日産の１～２月中国新車販売、４１．４％減 コロナで需要落ち込む(03/06 18:56)
東京株、２万８０００円回復 ３カ月ぶり高値(03/06 16:06)
接客のプロから「伝道師」に 美容部員、変わる役割(03/06 13:31)
国内感染、週７万５０００人 前週比１万９０００人減―新型コロナ(03/06 10:14)
国内感染、新たに８６６８人 前週比３５００人減―新型コロナ(03/05 19:14)
成長目標は５％前後 国防予算、大幅増見通し―「台湾独立反対」・中国全人代が開幕(03/05 11:48)
国内感染、新たに１万３７８人 前週比４９００人減―新型コロナ(03/04 21:07)
習氏３期目、国家新体制決定へ 経済成長目標５％台か―５日、全人代開幕・中国(03/04 07:09)
コロナ起源調査「断念せず」 ＷＨＯ(03/04 05:16)
防衛財源「国有地を有効活用」 コロナ変異で対応見直しも―岸田首相(03/03 19:24)
国内感染、新たに１万４８６人 前週比４２００人増―新型コロナ(03/03 19:03)
岸田首相、価格転嫁を促進 参院予算委で一般質疑(03/03 11:16)
コロナ対策、国費１０２兆円で論戦 岸田首相は効果力説、再検証に否定的―維新「無駄、詐欺みたい」(03/03 07:03)