ガソリン価格、横ばい 経産省
2023年03月08日16時41分
経済産業省が８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（６日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１６７円４０銭だった。
地域別では、値上がりが１５都府県、横ばいが９県、値下がりが２３道府県。最高値は長崎県の１８０円７０銭だった。
ガソリン価格、横ばい 経産省
2023年03月08日16時41分
経済産業省が８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（６日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１６７円４０銭だった。
地域別では、値上がりが１５都府県、横ばいが９県、値下がりが２３道府県。最高値は長崎県の１８０円７０銭だった。
こんな記事も
経済用語
経済
低所得世帯、子ども１人５万円 公明、物価高対策で提言へ(03/08 18:04)
日産、賃上げ過去最高 三菱自も満額で妥結―２３年春闘(03/08 17:59)
１月の景気動向指数、２カ月ぶり悪化 下落幅は２０年５月以来(03/08 17:30)
円相場、１３７円４７～４８銭 ８日午後５時現在(03/08 17:11)
２月の物価高倒産、最多更新 ８カ月連続、５３件―民間調査会社(03/08 16:45)
岸田首相、統一選へ「賃上げ」アピール ８年ぶり政労使会議、１５日開催へ(03/08 16:44)
ガソリン価格、横ばい 経産省(03/08 16:41)
〔新規公開〕モンスターラボＨＤ、２８日上場 ＤＸ支援コンサル展開(03/08 16:29)
円急落、１３７円台後半 米利上げ警戒で３カ月ぶり安値―東京市場(03/08 16:09)
内勤職、５．５％賃上げ ５年ぶりベアも―日本生命(03/08 15:28)
放送法文書、事実なら議員辞職 高市氏「元補佐官動向知らず」(03/08 15:16)
１３５円高の２万８４４４円１９銭 ８日の平均株価(03/08 15:08)
日産、メタバースで車販売 国内初、店舗離れに対応(03/08 15:08)
キユーピー、植物由来食品の新ブランド ３０年に売上高１００億円(03/08 13:34)
円急落、１３７円台後半 ３カ月ぶり安値―東京市場(03/08 12:27)
円相場、１３７円６２～６２銭 ８日正午現在(03/08 12:07)
６１円高の２万８３７０円９２銭 ８日午前の平均株価(03/08 11:42)
１月経常赤字１兆９７６６億円 過去最大、資源高や輸出鈍化で―財務省(03/08 11:16)
コロナ薬「ゾコーバ」を保険適用 市場拡大見据え特例ルールも―中医協(03/08 11:14)
〔新規公開〕日本ナレッジ、２３日グロース上場 ソフトウエア検証サービス(03/08 11:04)
女性の働きやすさ、日本はワースト２位 北欧が上位独占―英誌ランキング(03/08 09:54)
円相場、１３７円３８～３９銭 ８日午前９時現在(03/08 09:06)
アイフォーン１４にイエロー １４日発売、６色展開に(03/08 08:47)
女性の「働きがい」醸成を 国内企業、格差解消し職場活性化―国際女性デー(03/08 07:09)
値上がり５％程度に抑制 輸入小麦、算定期間を変更―農水省検討(03/08 07:08)
サイクルトレイン、路線拡大中 愛車と同乗、旅客増狙う―鉄道各社(03/08 07:05)
「電気代抑制」盾に原発回帰 統一選懸念、安全論議置き去り―岸田政権、震災教訓どこへ(03/08 07:04)
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断(03/07 20:15)
賃上げへ正念場 連合が春闘決起集会(03/07 20:03)
星崎社長辞任、企業価値毀損の疑い 「メガネスーパー」運営のビジョナリーＨＤ(03/07 19:58)
ビジネスワイヤ
PR TIMES