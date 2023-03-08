経済産業省が８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（６日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１６７円４０銭だった。



ガソリン補助金「未来永劫続けられない」 出光興産社長

地域別では、値上がりが１５都府県、横ばいが９県、値下がりが２３道府県。最高値は長崎県の１８０円７０銭だった。