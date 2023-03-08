参院予算委、１３日に集中審議
2023年03月08日16時29分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は８日、参院予算委員会の集中審議を１３日に開く日程で合意した。岸田文雄首相と関係閣僚が出席する。
参院予算委、１３日に集中審議
2023年03月08日16時29分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は８日、参院予算委員会の集中審議を１３日に開く日程で合意した。岸田文雄首相と関係閣僚が出席する。
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