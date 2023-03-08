大企業や自治体のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援コンサルティングを手掛けるモンスターラボホールディングス（ＨＤ、本社・東京都渋谷区、いな（魚へんに弗）川宏樹社長）が２８日、東証グロース市場に上場する。第三者割当増資を含む調達資金は最大１４億７５６０万円で、運転資金や採用研修費、外注費に充てる。