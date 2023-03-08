８日の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３７円台後半と、約３カ月ぶりの安値水準へ急落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が、インフレ抑制のため利上げペースを再加速するとの警戒感が広がり、日米金利差拡大を見込んだ円売り・ドル買いが進んだ。午後３時現在は１３７円７０～７１銭と前日比１円９６銭の円安・ドル高。