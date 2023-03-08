ＮＢＡ試合結果（７日）
2023年03月08日15時37分
ウィザーズ １１９―１１７ ピストンズ
バックス １３４―１２３ マジック
ホーネッツ １１２―１０５ ニックス
７６ｅｒｓ １１７―９４ ティンバーウ
ルブズ
ネ ッ ツ １１８―９６ ロケッツ
サンダー １３７―１２８ ウォリアーズ
マーベリック １２０―１１６ ジ ャ ズ
ス
レーカーズ １１２―１０３ グリズリーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（７日）
2023年03月08日15時37分
ウィザーズ １１９―１１７ ピストンズ
バックス １３４―１２３ マジック
ホーネッツ １１２―１０５ ニックス
７６ｅｒｓ １１７―９４ ティンバーウ
ルブズ
ネ ッ ツ １１８―９６ ロケッツ
サンダー １３７―１２８ ウォリアーズ
マーベリック １２０―１１６ ジ ャ ズ
ス
レーカーズ １１２―１０３ グリズリーズ
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