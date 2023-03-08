女性の命や権利保護訴える 国連安保理で公開討論
2023年03月08日14時32分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連安保理は７日、女性と平和に関する公開討論を開催した。８日の国際女性デーを前に、出席者からは、女性は戦争の主な被害者にもかかわらず、和平交渉の場では少数派にとどまっていると指摘する声が上がった。国連女性機関「ＵＮウィメン」のバホス事務局長は、女性の命や健康、権利を守るために国際社会の取り組みがさらに必要だと訴えた。
女性の命や権利保護訴える 国連安保理で公開討論
2023年03月08日14時32分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連安保理は７日、女性と平和に関する公開討論を開催した。８日の国際女性デーを前に、出席者からは、女性は戦争の主な被害者にもかかわらず、和平交渉の場では少数派にとどまっていると指摘する声が上がった。国連女性機関「ＵＮウィメン」のバホス事務局長は、女性の命や健康、権利を守るために国際社会の取り組みがさらに必要だと訴えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル