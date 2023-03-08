キユーピーは８日、植物由来の食品を中心とした新ブランド「ＧＲＥＥＮ ＫＥＷＰＩＥ」を展開していくと発表した。業務用と家庭用を合わせて２０２５年に国内外の売上高を２０億円、３０年に１００億円に引き上げることを目指す。