カルタヘナ法
2023年03月08日12時33分
カルタヘナ法 自然環境への悪影響を防ぐため、遺伝子組み換え生物の国際取引ルールを定めたカルタヘナ議定書を運用するための法律。２００４年に施行され、日本国内で遺伝子組み換え生物を販売、栽培、飼育する際、生物多様性に与える影響を科学的に評価し、所管大臣の承認を得るように義務付けている。
カルタヘナ法
2023年03月08日12時33分
カルタヘナ法 自然環境への悪影響を防ぐため、遺伝子組み換え生物の国際取引ルールを定めたカルタヘナ議定書を運用するための法律。２００４年に施行され、日本国内で遺伝子組み換え生物を販売、栽培、飼育する際、生物多様性に与える影響を科学的に評価し、所管大臣の承認を得るように義務付けている。
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