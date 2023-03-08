カルタヘナ法 自然環境への悪影響を防ぐため、遺伝子組み換え生物の国際取引ルールを定めたカルタヘナ議定書を運用するための法律。２００４年に施行され、日本国内で遺伝子組み換え生物を販売、栽培、飼育する際、生物多様性に与える影響を科学的に評価し、所管大臣の承認を得るように義務付けている。