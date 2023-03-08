８日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３７円台後半と、昨年１２月１６日以来約３カ月ぶりの安値水準に急落した。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利上げペースの再加速を示唆したことで、日米金利差拡大を見込んだ円売り・ドル買いが進んだ。正午現在は１３７円６２～６２銭と前日比１円８８銭の円安・ドル高。