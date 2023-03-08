日産、メタバースで車販売 国内初、「アバター」が購入契約
2023年03月08日11時40分
日産自動車と日産東京販売（東京・品川）は８日、インターネット上の仮想空間「メタバース」で、顧客が自分のアバターを通じて自動車を見たり、営業スタッフに相談したり、試乗したりできるサービスの実証実験を開始した。都内在住者は、購入契約までメタバース上で完結できる。国内自動車メーカーでは初の試みという。実証実験は６月末までで、実用化を目指す。
日産、メタバースで車販売 国内初、「アバター」が購入契約
2023年03月08日11時40分
日産自動車と日産東京販売（東京・品川）は８日、インターネット上の仮想空間「メタバース」で、顧客が自分のアバターを通じて自動車を見たり、営業スタッフに相談したり、試乗したりできるサービスの実証実験を開始した。都内在住者は、購入契約までメタバース上で完結できる。国内自動車メーカーでは初の試みという。実証実験は６月末までで、実用化を目指す。
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