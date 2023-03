米オレゴン州ポートランド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- モバイルアプリ・エクスペリエンス企業のエアシップは本日、サウス・バイ・サウスウエス・カンファレンス&フェスティバルズ(SXSW®)が再び、エアシップのアプリ・エクスペリエンス・プラットフォームを使用して、ショータイムが提供する公式モバイルアプリのSXSW GOで、プッシュ通知とアプリ内メッセージングを提供すると発表しました。

The SXSW GO mobile app is the official mobile app for getting the most out of attending SXSW 2023; for more than a decade, Airship has helped SXSW bring their mobile app experience to life. (Graphic: Business Wire)