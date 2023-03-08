日銀人事、１０日に参院採決
2023年03月08日10時35分
参院議院運営委員会は８日の理事会で、日銀正副総裁の国会同意人事案について、１０日の本会議で採決することを決めた。与党などの賛成多数で同意される見通し。
日銀人事、１０日に参院採決
2023年03月08日10時35分
参院議院運営委員会は８日の理事会で、日銀正副総裁の国会同意人事案について、１０日の本会議で採決することを決めた。与党などの賛成多数で同意される見通し。
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