米、早期警戒機５機の売却承認 日本に総額１９００億円
2023年03月08日09時10分
【ワシントン時事】米政府は７日、５機の早期警戒機Ｅ２Ｄと関連装備品などを日本に売却することを承認し、議会に通知した。売却総額は１３億８１００万ドル（約１９００億円）。中国やロシアが日本周辺空域での活動を活発化させる中、自衛隊による監視態勢の強化を図る。
米、早期警戒機５機の売却承認 日本に総額１９００億円
2023年03月08日09時10分
【ワシントン時事】米政府は７日、５機の早期警戒機Ｅ２Ｄと関連装備品などを日本に売却することを承認し、議会に通知した。売却総額は１３億８１００万ドル（約１９００億円）。中国やロシアが日本周辺空域での活動を活発化させる中、自衛隊による監視態勢の強化を図る。
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ウォール・ストリート・ジャーナル