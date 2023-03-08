アイフォーン１４にイエロー １４日発売、６色展開に
2023年03月08日07時16分
【シリコンバレー時事】米アップルは７日、スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１４」と「１４プラス」に、新色のイエローを追加すると発表した。日米などで１０日から予約受け付けを始め、１４日に発売する。６色展開となり、販売価格は１４が１１万９８００円から、１４プラスが１３万４８００円から。
アイフォーン１４にイエロー １４日発売、６色展開に
2023年03月08日07時16分
【シリコンバレー時事】米アップルは７日、スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１４」と「１４プラス」に、新色のイエローを追加すると発表した。日米などで１０日から予約受け付けを始め、１４日に発売する。６色展開となり、販売価格は１４が１１万９８００円から、１４プラスが１３万４８００円から。
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