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〔朝日〕放送法文書 総務省が作成 高市氏、改めて「捏造」主張 総務相、正確性を「精査」

〔毎日〕放送法「行政文書」認める 総務相「適切に業務」 高市氏「捏造」主張

〔読売〕「核の傘」日米韓で協議体 米が打診 対北抑止力を強化

〔日経〕治安維持・金融・ハイテク 中国、共産党の直轄に 機構改革案 制裁に対抗、統制強化

〔産経〕Ｈ３ 打ち上げ失敗 ２段目着火せず 指令破壊▽電気系統か究明急ぐ

〔東京〕女性議員増 民主主義強くする 議会改革の提言策定 英教授〔国際女性デー ２０２３〕

【他の１面独自記事】

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