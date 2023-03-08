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８日の朝刊（都内最終版）☆１

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８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月08日07時06分

【１面トップ】
〔朝日〕放送法文書　総務省が作成　高市氏、改めて「捏造」主張　総務相、正確性を「精査」
〔毎日〕放送法「行政文書」認める　総務相「適切に業務」　高市氏「捏造」主張
〔読売〕「核の傘」日米韓で協議体　米が打診　対北抑止力を強化
〔日経〕治安維持・金融・ハイテク　中国、共産党の直轄に　機構改革案　制裁に対抗、統制強化
〔産経〕Ｈ３　打ち上げ失敗　２段目着火せず　指令破壊▽電気系統か究明急ぐ
〔東京〕女性議員増　民主主義強くする　議会改革の提言策定　英教授〔国際女性デー　２０２３〕
【他の１面独自記事】
◆「女性の方が高賃金」２％　公表の１１２９社　大企業ほど格差　本社分析（毎日）
【共通ニュース】
◆ＦＲＢ「利上げ再加速も」　議長議会証言　インフレ圧力　想定以上
◆難民申請中　送還可能に　入管法改正案　骨格維持し閣議決定
◆中国、台湾支援の米牽制　秦外相「統一へあらゆる措置」
◆「韓日、未来志向で協力」　元徴用工解決策　尹氏、次世代交流に期待
◆ガーシー氏　本会議欠席へ　参院　１５日にも除名　与野党検討
◆保険証　マイナ一本化　閣議決定　口座登録に新制度　利用拡大に異論も
◆三浦瑠麗氏の夫逮捕　太陽光事業　４．２億円着服容疑
◆高齢者接種　５月８日開始　コロナ、厚労省方針　医療従事者らも（続）

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