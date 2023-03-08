【ワルシャワＡＦＰ時事】ポーランドのブワシュチャク国防相は７日、ドイツ製主力戦車「レオパルト２」１０両を今週中にポーランドからウクライナへ送り届けると表明した。ポーランドは計１４両の提供を約束しており、まず４両が２月にウクライナに到着している。