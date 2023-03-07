【ロンドン時事】７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３６円近辺で小動きとなった。正午現在は１３６円００～１０銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。