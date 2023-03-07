トルコ大地震、被害１３兆円超 国連
2023年03月07日20時44分
【ジュネーブＡＦＰ時事】国連開発計画（ＵＮＤＰ）は７日、２月に発生したトルコ大地震の被害総額がトルコだけで推計１０００億ドル（約１３兆６０００億円）を超えると発表した。
トルコ大地震、被害１３兆円超 国連
2023年03月07日20時44分
【ジュネーブＡＦＰ時事】国連開発計画（ＵＮＤＰ）は７日、２月に発生したトルコ大地震の被害総額がトルコだけで推計１０００億ドル（約１３兆６０００億円）を超えると発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル