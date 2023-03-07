ホンダ「シビック」受注停止 半導体不足が長期化
2023年03月07日19時50分
ホンダは７日までに、乗用車「シビック」の受注を一時停止していると明らかにした。半導体不足の長期化で部品納入が滞り、生産の見通しが立たないためで、再開は未定という。
ホンダ「シビック」受注停止 半導体不足が長期化
2023年03月07日19時50分
ホンダは７日までに、乗用車「シビック」の受注を一時停止していると明らかにした。半導体不足の長期化で部品納入が滞り、生産の見通しが立たないためで、再開は未定という。
こんな記事も
経済用語
経済
放送法「行政文書」、政府認める 立民・小西氏の資料と同内容―野党、高市氏辞職を要求(03/07 20:22)
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断(03/07 20:15)
賃上げへ正念場 連合が春闘決起集会(03/07 20:03)
星崎社長辞任、企業価値毀損の疑い 「メガネスーパー」運営のビジョナリーＨＤ(03/07 19:58)
ホンダ「シビック」受注停止 半導体不足が長期化(03/07 19:50)
国内初「ブルガリ」ホテル ミッドタウン八重洲、１０日全面開業―三井不動産(03/07 19:25)
ＪＦＥ、保有地をニトリに売却 川崎市内、４５０億円で―製鉄所敷地の一部(03/07 19:01)
ＡＮＡＨＤ、日本貨物航空を買収 日本郵船と基本合意、世界９位に(03/07 19:00)
外食２割、卵メニュー休止 鳥インフル、影響拡大の恐れ―民間調査(03/07 18:58)
三菱重、航空エンジン整備工場を拡張 ３倍の月１５台へ増産(03/07 18:21)
ＫＤＤＩ、「ウェブ３」新サービス開始 メタバース提供(03/07 18:13)
癒やし系ロボ、５月発売 本体６万５００円―パナソニックエンタ(03/07 17:57)
日銀人事、９日衆院採決 参院は１０日で調整(03/07 17:52)
実質賃金、１０カ月連続マイナス ４．１％減、１４年５月以来の下げ幅―１月(03/07 17:49)
諫早湾の「開門調査」要望 漁業者らが農水省に(03/07 17:23)
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)
円相場、１３５円７４～７５銭 ７日午後５時現在(03/07 17:05)
リコー、２５年度に営業利益１３００億円目標 中期経営戦略を公表(03/07 16:55)
いすゞ、初のＥＶ小型トラック販売 物流でも進む電動化(03/07 16:53)
大和証と四国銀、４月から提携業務開始 ＦＡ部新設、６拠点でサービス(03/07 16:28)
大阪ガス、豪州で合成メタン製造へ ３０年に６万トン(03/07 16:24)
７１円高の２万８３０９円１６銭 ７日の平均株価(03/07 15:13)
〔新規公開〕ＳＨＩＮＫＯ、２２日スタンダード上場 ＩＴ導入支援や保守サービス(03/07 14:28)
住友化、６５歳定年制へ移行 来年４月から段階導入(03/07 13:53)
松本総務相「全て行政文書」 放送法内部資料、午後公表へ(03/07 12:37)
円相場、１３５円９６～９６銭 ７日正午現在(03/07 12:09)
１１５円高の２万８３５３円３４銭 ７日午前の平均株価(03/07 11:42)
韓国の姿勢見極める 半導体輸出規制見直し―西村経産相(03/07 10:41)
円相場、１３５円９７～９８銭 ７日午前９時現在(03/07 09:06)
マイナンバー利用範囲拡大 公金受取口座の登録加速―法改正案を決定(03/07 08:54)
ビジネスワイヤ
PR TIMES