水道業務、他省に移管 厚労省の組織見直し―法案決定
2023年03月07日19時45分
政府は７日、厚生労働省が所管する上水道・食品関連の業務を他省庁に移管する関連法案を閣議決定した。水道行政は国土交通、環境両省に、食品衛生基準に関する業務は消費者庁にそれぞれ移す。課題が山積している社会保障や雇用などの分野に、厚労省が集中できる体制を整えるのが狙い。２０２４年４月の移行を目指す。
水道業務、他省に移管 厚労省の組織見直し―法案決定
2023年03月07日19時45分
政府は７日、厚生労働省が所管する上水道・食品関連の業務を他省庁に移管する関連法案を閣議決定した。水道行政は国土交通、環境両省に、食品衛生基準に関する業務は消費者庁にそれぞれ移す。課題が山積している社会保障や雇用などの分野に、厚労省が集中できる体制を整えるのが狙い。２０２４年４月の移行を目指す。
こんな記事も
社会用語
社会
基幹ロケット、２系統とも失敗 ２３年前以来の非常事態(03/07 20:31)
急転直下の失敗にぼうぜん Ｈ３ロケット責任者―理事長ら謝罪・ＪＡＸＡ(03/07 20:18)
国内最高齢のコウノトリ死ぬ 人間では１００歳超え―兵庫(03/07 20:13)
電気ケーブルに過大圧力 高浜原発４号機トラブル―関電(03/07 20:02)
両陛下、ルーマニア大統領夫妻と会見 ウクライナ侵攻「平和願う」(03/07 19:47)
水道業務、他省に移管 厚労省の組織見直し―法案決定(03/07 19:45)
核禁止条約の批准求める １００万筆超の署名提出―日本被団協(03/07 19:38)
亀岡事故遺族が要望書 「気持ち酌んで」―記録廃棄(03/07 19:19)
芝野名人が先勝 囲碁・十段戦(03/07 19:17)
国内感染、新たに１万２３１２人 前週比２７００人減―新型コロナ(03/07 18:59)
ＢＭＷ、１１万台リコール エンジンに不具合、火災も―国交省(03/07 18:56)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインの項目削除―ＪＲ東などは呼び掛け終了(03/07 18:40)
Ｈ３ロケット、打ち上げ失敗 新主力機、２段エンジン着火せず―日本の宇宙開発に痛手・ＪＡＸＡ(03/07 18:28)
夫殺害、妻に懲役１１年 ＡＬＳ事件元医師の母―京都地裁(03/07 18:10)
南ア逃亡の男に懲役１３年 殺害共謀も「直接加担せず」―東京地裁(03/07 18:09)
石垣駐屯地、１６日に開設 来月に隊旗授与式など―防衛省(03/07 17:48)
コロナ特措法改正案、衆院審議入り 首相権限強化、「統括庁」創設(03/07 17:39)
野球部で集団暴行「管理怠った」 運営法人を提訴―松山地裁(03/07 17:38)
警官拳銃自殺、二審は過失認めず 遺族側が逆転敗訴―東京高裁(03/07 17:32)
盗撮狙いか、ＮＨＫ職員を逮捕 風俗店の女性にカメラ―北海道警(03/07 17:05)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインから項目削除へ―新型コロナ(03/07 14:49)
住居侵入容疑で巡査部長逮捕 窃盗目的か―北海道警(03/07 14:27)
Ｈ３打ち上げ後の笑顔、暗転 失敗に関係者やファンら落胆―種子島(03/07 13:33)
ワクチン、高齢者は５月８日から １２歳以上は一時終了―新型コロナ・厚労省(03/07 12:54)
太陽光投資会社代表を逮捕 ４億円余横領容疑―東京地検(03/07 12:44)
収賄容疑で前所長再逮捕 中部空港沖工事談合―愛知県警(03/07 12:35)
遊漁船、クジラと接触か 乗客６人けが―神奈川・三浦沖(03/07 12:20)
永岡文科相「大変遺憾」 対策本部設置を指示―Ｈ３打ち上げ失敗(03/07 11:57)
はま寿司「企業努力ただ乗り」 かっぱ元社長の営業秘密取得―東京地裁(03/07 11:29)
省庁初の勤務間インターバル こども庁、育児と両立―小倉担当相(03/07 11:19)