水道業務、他省に移管 厚労省の組織見直し―法案決定
2023年03月07日19時45分
政府は７日、厚生労働省が所管する上水道・食品関連の業務を他省庁に移管する関連法案を閣議決定した。水道行政は国土交通、環境両省に、食品衛生基準に関する業務は消費者庁にそれぞれ移す。課題が山積している社会保障や雇用などの分野に、厚労省が集中できる体制を整えるのが狙い。２０２４年４月の移行を目指す。
水道業務、他省に移管 厚労省の組織見直し―法案決定
2023年03月07日19時45分
政府は７日、厚生労働省が所管する上水道・食品関連の業務を他省庁に移管する関連法案を閣議決定した。水道行政は国土交通、環境両省に、食品衛生基準に関する業務は消費者庁にそれぞれ移す。課題が山積している社会保障や雇用などの分野に、厚労省が集中できる体制を整えるのが狙い。２０２４年４月の移行を目指す。
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