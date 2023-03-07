ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断
2023年03月07日20時15分
ＪＲ東海は７日、新型コロナ対策として車内や駅構内で行っていたマスクの着用に関する乗客への呼び掛けについて、１３日以降行わず、個人の判断に任せると発表した。接客業務を行う社員については、引き続きマスクの着用を続ける。
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断
2023年03月07日20時15分
ＪＲ東海は７日、新型コロナ対策として車内や駅構内で行っていたマスクの着用に関する乗客への呼び掛けについて、１３日以降行わず、個人の判断に任せると発表した。接客業務を行う社員については、引き続きマスクの着用を続ける。
こんな記事も
経済用語
経済
放送法「行政文書」、政府認める 立民・小西氏の資料と同内容―野党、高市氏辞職を要求(03/07 20:22)
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断(03/07 20:15)
賃上げへ正念場 連合が春闘決起集会(03/07 20:03)
星崎社長辞任、企業価値毀損の疑い 「メガネスーパー」運営のビジョナリーＨＤ(03/07 19:58)
ホンダ「シビック」受注停止 半導体不足が長期化(03/07 19:50)
国内初「ブルガリ」ホテル ミッドタウン八重洲、１０日全面開業―三井不動産(03/07 19:25)
ＪＦＥ、保有地をニトリに売却 川崎市内、４５０億円で―製鉄所敷地の一部(03/07 19:01)
ＡＮＡＨＤ、日本貨物航空を買収 日本郵船と基本合意、世界９位に(03/07 19:00)
外食２割、卵メニュー休止 鳥インフル、影響拡大の恐れ―民間調査(03/07 18:58)
三菱重、航空エンジン整備工場を拡張 ３倍の月１５台へ増産(03/07 18:21)
ＫＤＤＩ、「ウェブ３」新サービス開始 メタバース提供(03/07 18:13)
癒やし系ロボ、５月発売 本体６万５００円―パナソニックエンタ(03/07 17:57)
日銀人事、９日衆院採決 参院は１０日で調整(03/07 17:52)
実質賃金、１０カ月連続マイナス ４．１％減、１４年５月以来の下げ幅―１月(03/07 17:49)
諫早湾の「開門調査」要望 漁業者らが農水省に(03/07 17:23)
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)
円相場、１３５円７４～７５銭 ７日午後５時現在(03/07 17:05)
リコー、２５年度に営業利益１３００億円目標 中期経営戦略を公表(03/07 16:55)
いすゞ、初のＥＶ小型トラック販売 物流でも進む電動化(03/07 16:53)
大和証と四国銀、４月から提携業務開始 ＦＡ部新設、６拠点でサービス(03/07 16:28)
大阪ガス、豪州で合成メタン製造へ ３０年に６万トン(03/07 16:24)
７１円高の２万８３０９円１６銭 ７日の平均株価(03/07 15:13)
〔新規公開〕ＳＨＩＮＫＯ、２２日スタンダード上場 ＩＴ導入支援や保守サービス(03/07 14:28)
住友化、６５歳定年制へ移行 来年４月から段階導入(03/07 13:53)
松本総務相「全て行政文書」 放送法内部資料、午後公表へ(03/07 12:37)
円相場、１３５円９６～９６銭 ７日正午現在(03/07 12:09)
１１５円高の２万８３５３円３４銭 ７日午前の平均株価(03/07 11:42)
韓国の姿勢見極める 半導体輸出規制見直し―西村経産相(03/07 10:41)
円相場、１３５円９７～９８銭 ７日午前９時現在(03/07 09:06)
マイナンバー利用範囲拡大 公金受取口座の登録加速―法改正案を決定(03/07 08:54)
ビジネスワイヤ
PR TIMES