ＪＲ東海のロゴマーク

ＪＲ東海は７日、新型コロナ対策として車内や駅構内で行っていたマスクの着用に関する乗客への呼び掛けについて、１３日以降行わず、個人の判断に任せると発表した。接客業務を行う社員については、引き続きマスクの着用を続ける。