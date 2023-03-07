ＪＦＥホールディングスは７日、子会社ＪＦＥスチール（東京）が保有する川崎市内の土地の一部を、ニトリに売却することで合意したと発表した。売却額は約４５０億円。引き渡しは来年１２月を予定しており、２０２５年３月期業績に固定資産売却益約４５０億円を計上する。