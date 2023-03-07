シリア被災地の空港空爆 イスラエルか、救援物資輸送に弊害
2023年03月07日18時26分
【ダマスカスＡＦＰ時事】シリア国防省は、北部アレッポで７日未明、「イスラエルが地中海から国際空港を標的に空爆を加えた」と主張した。被害が出たため、航空便の発着はすべて停止。アレッポは２月６日のトルコ大地震で大きな被害を受けたが、救援物資を積んだ航空機の受け入れも止まった。イスラエル軍は攻撃についてコメントしていない。
シリア被災地の空港空爆 イスラエルか、救援物資輸送に弊害
2023年03月07日18時26分
【ダマスカスＡＦＰ時事】シリア国防省は、北部アレッポで７日未明、「イスラエルが地中海から国際空港を標的に空爆を加えた」と主張した。被害が出たため、航空便の発着はすべて停止。アレッポは２月６日のトルコ大地震で大きな被害を受けたが、救援物資を積んだ航空機の受け入れも止まった。イスラエル軍は攻撃についてコメントしていない。
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ウォール・ストリート・ジャーナル