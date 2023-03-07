三菱重、航空エンジン整備工場を拡張 ３倍の月１５台へ増産
2023年03月07日18時21分
三菱重工業は７日、子会社の三菱重工航空エンジン（愛知県小牧市）が、エンジン整備工場の拡張工事を完了したと発表した。設備と合わせた投資額は数十億円。民間航空エンジンの整備台数は現在月５～６台だが、２０２６年までに１０台以上に引き上げ、３０年ごろには３倍の１５台まで増産する計画だ。
三菱重、航空エンジン整備工場を拡張 ３倍の月１５台へ増産
2023年03月07日18時21分
三菱重工業は７日、子会社の三菱重工航空エンジン（愛知県小牧市）が、エンジン整備工場の拡張工事を完了したと発表した。設備と合わせた投資額は数十億円。民間航空エンジンの整備台数は現在月５～６台だが、２０２６年までに１０台以上に引き上げ、３０年ごろには３倍の１５台まで増産する計画だ。
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